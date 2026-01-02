Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после обрушения кровли склада Wildberries в Кузбассе
11:00 02.01.2026 (обновлено: 13:35 02.01.2026)
СК начал проверку после обрушения кровли склада Wildberries в Кузбассе
происшествия
юрга
кемеровская область
россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
юрга
кемеровская область
россия
происшествия, юрга, кемеровская область, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Юрга, Кемеровская область, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 янв – РИА Новости. Сотрудники следственного управления СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту частичного обрушения кровли логистического хаба Wildberries в городе Юрге, свою проверку организовала и прокуратура области, сообщают пресс-службы указанных ведомств.
В пресс-службе СУСК уточнили, что сообщение о частичном обрушении кровли складского помещения Wildberries в Юрге поступило 1 января.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). По предварительной версии, причиной инцидента явилось скопление снега на кровле. Следователи территориального следственного отдела устанавливают обстоятельства произошедшего", – сообщает пресс-служба СУСК.
Как пояснили в пресс-службе прокуратуры области, частичное обрушение кровли произошло в зоне разгрузки.
"Вчера, 1 января 2026 года, на складе Wildberries, расположенном на улице Тальской в городе Юрге, произошло частичное обрушение кровли в зоне разгрузки. За медицинской помощью самостоятельно обратились 3 человека. За медицинской помощью самостоятельно обратились три человека, двое мужчин и женщина", – добавили в прокуратуре.
По данным регионального центра медицины катастроф, двое пострадавших мужчин отказались от госпитализации, женщина отправлена на амбулаторное лечение.
Прокуратура региона организовала проверку исполнения требований законодательства об охране труда и соблюдения градостроительных норм при возведении объекта. По результатам проверки будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной по факту инцидента следственными органами Кемеровской области.
Логистический склад Wildberries был открыт в городе Юрге 2 декабря 2025 года.
