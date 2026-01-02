https://ria.ru/20260102/sk-2066033609.html
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в якутском селе
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в якутском селе
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пяти человек, в том числе троих детей, в пожаре в якутском селе Сунтар, сообщается в Telegram-канале...
россия
