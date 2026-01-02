Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в якутском селе - РИА Новости, 02.01.2026
10:25 02.01.2026
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в якутском селе
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в якутском селе - РИА Новости, 02.01.2026
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в якутском селе
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пяти человек, в том числе троих детей, в пожаре в якутском селе Сунтар, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T10:25:00+03:00
2026-01-02T10:25:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в якутском селе

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в якутском селе Сунтар

Последствия пожара в частном доме в Якутии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пяти человек, в том числе троих детей, в пожаре в якутском селе Сунтар, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) сообщила, что при пожаре в частном доме в Сунтарском районе погибли пять человек, среди них было трое детей.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным министерства по делам ГО и обеспечению безопасности, причиной пожара стало короткое замыкание на кухне. Дом не был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями, уточнили в ведомстве.
Также в СК обратили внимание граждан на необходимость ответственного подхода к обеспечению пожарной безопасности в жилых помещениях.
В Мурманской области возбудили дело после того, как женщину унесло течением
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
