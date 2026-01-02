После атаки в Хорлах назначили более 26 судебных экспертиз

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Следственный комитет России назначил более 26 судебных экспертиз, среди них медицинские, генетические, взрывотехнические, после теракта в селе Хорлы в Херсонской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.