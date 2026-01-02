Рейтинг@Mail.ru
После атаки в Хорлах назначили более 26 судебных экспертиз
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 02.01.2026 (обновлено: 10:09 02.01.2026)
После атаки в Хорлах назначили более 26 судебных экспертиз
После атаки в Хорлах назначили более 26 судебных экспертиз - РИА Новости, 02.01.2026
После атаки в Хорлах назначили более 26 судебных экспертиз
Следственный комитет России назначил более 26 судебных экспертиз, среди них медицинские, генетические, взрывотехнические, после теракта в селе Хорлы в... РИА Новости, 02.01.2026
После атаки в Хорлах назначили более 26 судебных экспертиз

СК: после теракта в Херсонской области назначили более 26 судебных экспертиз

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Следственный комитет России назначил более 26 судебных экспертиз, среди них медицинские, генетические, взрывотехнические, после теракта в селе Хорлы в Херсонской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следствием назначены более 26 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические", - сказала Петренко.
Она добавила, что для оказания практической помощи в расследовании по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
Представитель ведомства добавила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
