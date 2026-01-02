После атаки в Хорлах назначили более 26 судебных экспертиз

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Следственный комитет России назначил более 26 судебных экспертиз, среди них медицинские, генетические, взрывотехнические, после теракта в селе Хорлы в Херсонской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Следствием назначены более 26 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические", - сказала Петренко.
Она добавила, что для оказания практической помощи в расследовании по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.
Представитель ведомства добавила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
