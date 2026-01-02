Рейтинг@Mail.ru
На месте теракта в Хорлах нашли фрагменты беспилотников - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 02.01.2026 (обновлено: 10:05 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/sk-2066024445.html
На месте теракта в Хорлах нашли фрагменты беспилотников
На месте теракта в Хорлах нашли фрагменты беспилотников - РИА Новости, 02.01.2026
На месте теракта в Хорлах нашли фрагменты беспилотников
Фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов обнаружены и изъяты в ходе осмотра места теракта в селе Хорлы Херсонской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T08:37:00+03:00
2026-01-02T10:05:00+03:00
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066026145_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_14b70dc0fb292bc69245813c7a2289e0.jpg
https://ria.ru/20260102/rebenok-2066023871.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066026145_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_5a3512de3acc6560d32d29eebea3f417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, удар всу по хорлам в херсонской области
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
На месте теракта в Хорлах нашли фрагменты беспилотников

На месте теракта в Хорлах нашли и изъяли фрагменты нескольких БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов обнаружены и изъяты в ходе осмотра места теракта в селе Хорлы Херсонской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В ходе первоначально проведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов", - сказала Петренко.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе. СК возбудил дело о теракте.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Минздрав рассказал о состоянии ребенка после атаки ВСУ на Хорлы
Вчера, 08:21
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала