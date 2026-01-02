Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в баре в Швейцарии

ЖЕНЕВА, 2 янв - РИА Новости. Порядка ста человек из 115 пострадавших в пожаре в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана находятся в критическом состоянии, сообщил глава отдела безопасности кантона Вале Стефан Ганзер.
"От 80 до 100 пострадавших находятся в критическом состоянии. Ситуация критическая и может ухудшиться. Ситуация развивается, потому что мы знаем, что при ожогах третьей степени, покрывающих примерно 15% поверхности тела, существует риск смерти в течение нескольких часов и дней, поскольку сепсис может распространиться по всему организму", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
Накануне власти Швейцарии сообщили, что опознание жертв трагедии будет небыстрым. Оно также осложняется высокой степенью полученных ожогов.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что одной из жертв пожара стал 16-летний итальянский гольфист. Он является первой опознанной жертвой трагедии.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.