Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в баре в Швейцарии

"От 80 до 100 пострадавших находятся в критическом состоянии. Ситуация критическая и может ухудшиться. Ситуация развивается, потому что мы знаем, что при ожогах третьей степени, покрывающих примерно 15% поверхности тела, существует риск смерти в течение нескольких часов и дней, поскольку сепсис может распространиться по всему организму", - сказал он в эфире радиостанции RTL.