Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в баре в Швейцарии
14:05 02.01.2026
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в баре в Швейцарии
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в баре в Швейцарии
Порядка ста человек из 115 пострадавших в пожаре в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана находятся в критическом состоянии, сообщил глава отдела безопасности
2026-01-02T14:05:00+03:00
2026-01-02T14:05:00+03:00
Власти рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в баре в Швейцарии

Большинство пострадавших при пожаре в Вале находятся в критическом состоянии

© AP Photo / Antonio CalanniЭкстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Antonio Calanni
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана
ЖЕНЕВА, 2 янв - РИА Новости. Порядка ста человек из 115 пострадавших в пожаре в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана находятся в критическом состоянии, сообщил глава отдела безопасности кантона Вале Стефан Ганзер.
"От 80 до 100 пострадавших находятся в критическом состоянии. Ситуация критическая и может ухудшиться. Ситуация развивается, потому что мы знаем, что при ожогах третьей степени, покрывающих примерно 15% поверхности тела, существует риск смерти в течение нескольких часов и дней, поскольку сепсис может распространиться по всему организму", - сказал он в эфире радиостанции RTL.
Экстренные службы на месте пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана. 2 декабря 2026 - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Полиция Вале пока не может подтвердить, есть ли среди жертв пожара россияне
Вчера, 13:50
Накануне власти Швейцарии сообщили, что опознание жертв трагедии будет небыстрым. Оно также осложняется высокой степенью полученных ожогов.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что одной из жертв пожара стал 16-летний итальянский гольфист. Он является первой опознанной жертвой трагедии.
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
В диппредставительстве РФ в Берне сообщили РИА Новости, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.
Поле для гольфа - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Шестнадцатилетний итальянский гольфист погиб в пожаре в баре
Вчера, 13:01
 
