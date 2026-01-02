Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредила о штрафе за распитие алкоголя на улице в Новый год - РИА Новости, 02.01.2026
05:20 02.01.2026
Юрист предупредила о штрафе за распитие алкоголя на улице в Новый год
Юрист предупредила о штрафе за распитие алкоголя на улице в Новый год - РИА Новости, 02.01.2026
Юрист предупредила о штрафе за распитие алкоголя на улице в Новый год
Распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники может обернуться штрафом до 1,5 тысячи рублей, а для несовершеннолетних - постановкой на учет,... РИА Новости, 02.01.2026
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Юрист предупредила о штрафе за распитие алкоголя на улице в Новый год

РИА Новости: распитие алкоголя на улице в праздники грозит штрафом

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Пьяный мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники может обернуться штрафом до 1,5 тысячи рублей, а для несовершеннолетних - постановкой на учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.
"Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500-1500 рублей", - сказала юрист.
Глебова добавила, что если алкоголь распивал несовершеннолетний до 16 лет, то ответственность понесут его родители или иные законные представители, которые получат штраф в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей.
Кроме того, родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уточнила она.
"Сам несовершеннолетний может быть поставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних", - заключила Глебова.
Новогодние украшения на рабочем столе в офисе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Юрист предупредил о штрафах за украшение рабочих мест к Новому году
18 декабря 2025, 03:08
 
