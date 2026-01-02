https://ria.ru/20260102/shtraf-2066017275.html
Юрист предупредила о штрафе за распитие алкоголя на улице в Новый год
2026-01-02T05:20:00+03:00
общество
россия
новый год
россия
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники может обернуться штрафом до 1,5 тысячи рублей, а для несовершеннолетних - постановкой на учет, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.
"Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от 500-1500 рублей", - сказала юрист.
Глебова добавила, что если алкоголь распивал несовершеннолетний до 16 лет, то ответственность понесут его родители или иные законные представители, которые получат штраф в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей.
Кроме того, родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, уточнила она.
"Сам несовершеннолетний может быть поставлен на учет в комиссии по делам несовершеннолетних", - заключила Глебова.