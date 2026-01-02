Рейтинг@Mail.ru
Посол России оценил контроль Сербии за покупателями продукции ВПК - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/serbiya-2066015071.html
Посол России оценил контроль Сербии за покупателями продукции ВПК
Посол России оценил контроль Сербии за покупателями продукции ВПК - РИА Новости, 02.01.2026
Посол России оценил контроль Сербии за покупателями продукции ВПК
Усиление контроля властей Сербии над покупателями сербской оборонной продукции должно исключить ее попадание на Украину, заявил посол России в Сербии Александр... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T04:03:00+03:00
2026-01-02T04:03:00+03:00
сербия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728370033_0:86:400:311_1920x0_80_0_0_26ff5ae2eb5594500f4f7a3305ef002b.jpg
https://ria.ru/20260101/serbiya-2065948210.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728370033_0:87:400:387_1920x0_80_0_0_2c89e5f07884b75bbf0d3bbc424723c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия
Сербия, Россия
Посол России оценил контроль Сербии за покупателями продукции ВПК

Боцан-Харченко: контроль Сербии над продажей оружия исключит ее передачу Киеву

© Фото : Министерство иностранных дел РоссииАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Министерство иностранных дел России
Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 2 янв – РИА Новости. Усиление контроля властей Сербии над покупателями сербской оборонной продукции должно исключить ее попадание на Украину, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости.
"Теперь больше контроля, больше ограничений, при этом, естественно, ВПК, оборонка Сербии работает. Это серьезная часть промышленного комплекса Сербии, которая развивается, модернизируется, естественно, будет работать и стремиться работать на экспорт, что тоже понятно, потому что заработки нужны. Но тут важен избирательный подход к партнерам и к получателям этих вооружений. Мы очень надеемся, что все непростые обсуждения в рамках той ситуации, которая была, они позволят и уже позволили ее преодолеть, и выйти в такое состояние, которое и вообще снимет озабоченность", - сказал глава российского диппредставительства.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Посол России не исключил вторичных санкций США против банков Сербии
Вчера, 14:25
 
СербияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала