Посол России оценил контроль Сербии за покупателями продукции ВПК

БЕЛГРАД, 2 янв – РИА Новости. Усиление контроля властей Сербии над покупателями сербской оборонной продукции должно исключить ее попадание на Украину, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости.
"Теперь больше контроля, больше ограничений, при этом, естественно, ВПК, оборонка Сербии работает. Это серьезная часть промышленного комплекса Сербии, которая развивается, модернизируется, естественно, будет работать и стремиться работать на экспорт, что тоже понятно, потому что заработки нужны. Но тут важен избирательный подход к партнерам и к получателям этих вооружений. Мы очень надеемся, что все непростые обсуждения в рамках той ситуации, которая была, они позволят и уже позволили ее преодолеть, и выйти в такое состояние, которое и вообще снимет озабоченность", - сказал глава российского диппредставительства.