В МИД оценили возможность обеспечения ядерной сделки по Ирану

"Подвижки в этом отношении можно было бы только приветствовать. Впрочем, как показал опыт Совместного всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе - ред.), важно не только заключить договорённость, но и обеспечить её бесперебойную реализацию с учётом выстроенного и выверенного баланса интересов. Эта задача не менее сложная", - пояснил Постников.