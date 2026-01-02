"Буратино" собрал свыше полумиллиарда рублей ко второму дню проката

Рейтинг@Mail.ru
14:32 02.01.2026 (обновлено: 20:56 02.01.2026)
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Общие кассовые сборы сказочного фильма "Буратино" уже во второй день проката превысили полмиллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина режиссера Игоря Волошина вышла в российский прокат 1 января.
"Общие сборы — 524 550 878 рублей", — говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Предпродажи составили почти 184 миллиона рублей, а в стартовый день показа фильм собрал в прокате более 226 миллионов рублей. "Буратино" посмотрели уже порядка миллиона зрителей.
Исполнителем главной роли всем известного деревянного мальчика стала юная актриса Виталия Корниенко: она воплотила Буратино на экране при помощи компьютерной технологии "захвата движения" (motion capture). Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро стал Степан Белозеров, Арлекином — Рузиль Минекаев. Лису Алису и кота Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортилы исполнила народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Злодея Карабаса-Барабаса исполнил один из продюсеров фильма Федор Бондарчук.
Кадр из фильма Буратино - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Бу-ра-ти-но! Как снимали новую сказку о деревянном мальчишке
30 декабря 2025, 08:00
 
КультураРСФСРИгорь ВолошинАлександр ЯценкоМарк ЭйдельштейнФонд кино
 
 
