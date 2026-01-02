Сайт губернатора Херсонской области заработал

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Официальный портал губернатора Херсонской области, который был недоступен в пятницу утром и на котором был опубликован предварительный список жертв теракта в селе Хорлы, заработал, убедился корреспондент РИА Новости.
Также администрация региона сообщила в Telegram-канале, что работа сайта восстановлена.
В пятницу утром портал губернатора и правительства региона был полностью недоступен. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что сайт со списком жертв теракта в Хорлах обрушили хакеры, действовавшие с подконтрольной Киеву территории и из стран ЕС. Собеседник агентства назвал произошедшее массированной кибератакой.
В четверг Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
В четверг вечером на сайте губернатора был опубликован предварительный список из семи погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы.