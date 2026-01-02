Рейтинг@Mail.ru
11:24 02.01.2026
Сайт губернатора Херсонской области заработал
Официальный портал губернатора Херсонской области, который был недоступен в пятницу утром и на котором был опубликован предварительный список жертв теракта в... РИА Новости, 02.01.2026
Сайт Сальдо, где опубликован список жертв теракта в Хорлах, заработал

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Официальный портал губернатора Херсонской области, который был недоступен в пятницу утром и на котором был опубликован предварительный список жертв теракта в селе Хорлы, заработал, убедился корреспондент РИА Новости.
Также администрация региона сообщила в Telegram-канале, что работа сайта восстановлена.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Сальдо рассказал о спасении людей из атакованного ВСУ кафе в Хорлах
1 января, 16:50
В пятницу утром портал губернатора и правительства региона был полностью недоступен. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал РИА Новости, что сайт со списком жертв теракта в Хорлах обрушили хакеры, действовавшие с подконтрольной Киеву территории и из стран ЕС. Собеседник агентства назвал произошедшее массированной кибератакой.
В четверг Сальдо сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
В четверг вечером на сайте губернатора был опубликован предварительный список из семи погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В США сделали жесткое заявление после теракта ВСУ в Хорлах
Вчера, 10:01
 
