В аэропорту Саратова ввели ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:52:00+03:00
2026-01-02T17:52:00+03:00
2026-01-02T17:57:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
саратов
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
