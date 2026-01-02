Израильские ВВС атаковали юг Ливана, сообщил источник

БЕЙРУТ, 2 янв - РИА Новости. Израильские самолеты нанесли удары по населенному пункту Зрария на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеские самолеты нанесли две серии ударов по Зрарии на юге Ливана. Большая часть ударов пришлась по высотам на окраине населенного пункта", - сказал собеседник агентства.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом сохраняя за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседнего государства, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Ливанская армия, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
Канцелярия ливанского президента Джозефа Ауна 19 декабря заявила, что третий раунд непрямых переговоров между Ливаном и Израилем запланирован на 7 января 2026 года.
