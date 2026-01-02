В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация.



"Аэропорты Казань, Нижнекамск ("Бегишево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.