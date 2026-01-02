https://ria.ru/20260102/samolet-2066089242.html
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения - РИА Новости, 02.01.2026
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация."Аэропорты Казань, Нижнекамск ("Бегишево"). Сняты... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:44:00+03:00
2026-01-02T17:44:00+03:00
2026-01-02T21:54:00+03:00
казань
происшествия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
нижнекамск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260102/kirov-2066083769.html
казань
нижнекамск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, происшествия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год, нижнекамск
Казань, Происшествия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год, Нижнекамск
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения