Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах

ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Боевики-беспилотчики подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" были переброшены в Херсон и могли быть непосредственными исполнителями теракта в новогоднюю ночь в гостинице в селе Хорлы и удара по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.