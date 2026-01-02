Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах
10:01 02.01.2026 (обновлено: 10:02 02.01.2026)
Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах
херсонская область
вооруженные силы украины, херсонская область , в мире, удар всу по хорлам в херсонской области
Вооруженные силы Украины, Херсонская область , В мире, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах

ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Боевики-беспилотчики подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" были переброшены в Херсон и могли быть непосредственными исполнителями теракта в новогоднюю ночь в гостинице в селе Хорлы и удара по гражданскому автомобилю в Тарасовке, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики "Птах Мадьяра". Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. Принимая во внимание особый цинизм и жестокость теракта в Хорлах и удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребенок, именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений", - заявил Сальдо.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В США сделали жесткое заявление после теракта ВСУ в Хорлах
