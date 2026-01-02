Рейтинг@Mail.ru
17:07 02.01.2026
Ryanair сократит европейские маршруты
Самолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Авиакомпания Ryanair приняла решение сократить европейские направления, по которым компания будет выполнять полеты в 2026 году, выведет из обращения пять из 18 самолетов, сообщает издание DH со ссылкой на внутренний документ.
"Согласно внутреннему документу, изменения коснутся семи направлений: Клуж-Напока и Яссы в Румынии, Лодзь в Польше, Овьедо в Испании, Рованиеми в Финляндии (Лапландия), Биллунд в Дании и Катания в Италии", - говорится в сообщении.
Издание добавило, что из обращения из-за предполагаемого резкого роста федеральных и региональных налогов в Бельгии будут выведены "пять из 18 самолетов, базирующихся в аэропорту Шарлеруа".
Власти аэропорта Шарлеруа уже выразили свое недовольство решением авиакомпании сократить полеты по Европе.
Пока официально о сокращении маршрутов в эти города компания не сообщала.
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию
5 декабря 2025, 08:00
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию
5 декабря 2025, 08:00
 
В миреКлуж-НапокаЯссыРумынияRyanair
 
 
