"Конец стабильности?" Что ждет рубль в 2026-м

Уходящий год был удачным для российской валюты, что объясняется сочетанием разных факторов, подчас непредсказуемых. Прогнозы аналитиков на 2026-й — в материале РИА Новости.
Впечатляющий результат
Десятого января 2025-го курс был трехзначным: 102,29 за доллар. А 22 апреля — 80,75. С тех пор так примерно и держится.
В октябре рубль вошел в топ-3 самых подорожавших к доллару валют — второе место после казахстанского тенге. Укрепился с конца сентября на 2,9%.
Сейчас официальный курс — 78,23 рубля.
В Минэкономразвития ожидают среднегодовой показатель в 2026-м — 92,2, в 2027-м — 95,8, 2028-м — 100,1.
"Не может стабильно укрепляться"
Российскую валюту ждет повышенная волатильность, считает руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.
"Мы входим в цикл, где рубль уже не может стабильно укрепляться, но и обвалы кажутся маловероятными", — говорит он.
Баланс факторов формирует довольно узкий диапазон.
Ключевая переменная — платежный баланс (разница между денежными поступлениями в страну из-за рубежа и перечислениями за границу). По оценке эксперта, профицит текущего счета сократится на 40-50 миллиардов долларов. Это прямое следствие и упавших цен на нефть (скорее всего, котировки сохранятся в коридоре 55-65 за Brent), и увеличения дисконтов на отечественные сорта. Тут все просто: минус десять за Brent означают шесть-восемь в курсе рубля, объясняет Даниил Тюнь.
"Параллельный импорт увеличится — ориентировочно на 8-12%, и это усилит спрос на валюту. ЦБ с высокой вероятностью продолжит снижать ставку. При текущей траектории инфляции мы можем увидеть 10-11%, что тоже против рубля", — уточняет он.
Плюс риск усиления вторичных санкций в отношении танкерного флота, взаиморасчетов. Это давит и на экспорт, и на цены.
Базовый сценарий, по мнению Тюня, такой: 80-85 за доллар со среднегодовым значением 82-87. Это наиболее реалистичная траектория.
Даже если будут резкие всплески — вверх или вниз — рынок наверняка вернется в точку равновесия.
При ужесточении санкций и дальнейшем падении нефтяных котировок не исключаются 100-112 рублей за доллар. Тут все определяется внешними шоками, а не внутренней экономикой.
"Оптимистичный вариант: нефть — 70-75, сужение дисконта до 10-12, улучшение логистики. Но вероятность подобного сценария — не выше 15-20%", — считает Тюнь.
Умеренное давление
Аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Гаянэ Замалеева говорит о коридоре 77-90 за доллар.
"Экспортные доходы от нефти и газа остаются относительно стабильными, несмотря на колебания цен. Это продолжит удерживать рубль, предотвращая резкое ослабление", — отмечает она.
Есть и внутренние позитивные факторы: осторожная бюджетная политика, высокая ключевая ставка удерживают спрос на валюту.
"По мере продолжения цикла снижения ставки давление на рубль усилится, но умеренно — из-за постепенного восстановления импорта и нейтрального потребительского спроса", — говорит эксперт.
Коридор 77-90 за доллар относительно комфортен для экономики. Это поддерживает экспорт, удерживает инфляцию в контролируемых пределах и обеспечивает бизнесу предсказуемость при планировании закупок, добавляет Замалеева.
Сильный рубль удешевляет импорт, но уменьшает бюджетные доходы. Слабый — разгоняет инфляцию и увеличивает стоимость оборудования, комплектующих. Поэтому умеренное, плавное движение рубля в рамках определенного диапазона оптимально для баланса бюджета, интересов крупных корпораций и потребителей.
