Россияне доброжелательны даже во время спора, считает исследователь из США
Россияне доброжелательны даже во время спора, считает исследователь из США
Россияне доброжелательны даже во время спора, считает исследователь из США
Брумфилд заявил, что у него осталось воспоминание о доброжелательности россиян
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Знаменитый американский исследователь Уильям Брумфилд, чьи работы по русской архитектуре хранятся в библиотеке конгресса, рассказал РИА Новости, что после работы в России у него осталось воспоминание о доброжелательности жителей страны даже во время споров.
"Они все доброжелательные. Были и споры о политике, но в конце концов относились доброжелательно и с пониманием", - сказал Брумфилд в ответ на просьбу оценить главные качества россиян, оставшиеся в его памяти.
По словам профессора, во время работы в России
он не сталкивался с претензиями к себе как к американцу.
"Я даже удивился, нет такого. По крайней мере в моем опыте не было таких сложных и острых моментов. Все споры были дружескими", - сказал Брумфилд, который получил российское гражданство за выдающуюся просветительскую деятельность.
Брумфилд был доцентом в Гарварде с 1974 по 1980 год. На этот же период пришлась работа над его первой книгой "Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры". Издание хранится в библиотеке конгресса. Из-за своего исследования профессор лишился должности в ведущем американском вузе, но начал сотрудничать с Национальной галереей искусств. В России Брумфилду вручили орден Дружбы и премию Дмитрия Лихачева
, а президент РФ Владимир Путин
дал ему гражданство. Брумфилд является профессором университета в штате Луизиана
.