Россияне доброжелательны даже во время спора, считает исследователь из США - РИА Новости, 02.01.2026
14:18 02.01.2026
Россияне доброжелательны даже во время спора, считает исследователь из США
Россияне доброжелательны даже во время спора, считает исследователь из США - РИА Новости, 02.01.2026
Россияне доброжелательны даже во время спора, считает исследователь из США
Знаменитый американский исследователь Уильям Брумфилд, чьи работы по русской архитектуре хранятся в библиотеке конгресса, рассказал РИА Новости, что после... РИА Новости, 02.01.2026
Россияне доброжелательны даже во время спора, считает исследователь из США

Брумфилд заявил, что у него осталось воспоминание о доброжелательности россиян

© РИА Новости / Артем Пряхин
Люди гуляют по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге на праздновании Нового года
Люди гуляют по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге на праздновании Нового года - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Люди гуляют по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге на праздновании Нового года. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Знаменитый американский исследователь Уильям Брумфилд, чьи работы по русской архитектуре хранятся в библиотеке конгресса, рассказал РИА Новости, что после работы в России у него осталось воспоминание о доброжелательности жителей страны даже во время споров.
"Они все доброжелательные. Были и споры о политике, но в конце концов относились доброжелательно и с пониманием", - сказал Брумфилд в ответ на просьбу оценить главные качества россиян, оставшиеся в его памяти.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Матвиенко пожелала россиянам исполнения надежд в 2026 году
31 декабря 2025, 15:26
По словам профессора, во время работы в России он не сталкивался с претензиями к себе как к американцу.
"Я даже удивился, нет такого. По крайней мере в моем опыте не было таких сложных и острых моментов. Все споры были дружескими", - сказал Брумфилд, который получил российское гражданство за выдающуюся просветительскую деятельность.
Брумфилд был доцентом в Гарварде с 1974 по 1980 год. На этот же период пришлась работа над его первой книгой "Золото в лазури: тысяча лет русской архитектуры". Издание хранится в библиотеке конгресса. Из-за своего исследования профессор лишился должности в ведущем американском вузе, но начал сотрудничать с Национальной галереей искусств. В России Брумфилду вручили орден Дружбы и премию Дмитрия Лихачева, а президент РФ Владимир Путин дал ему гражданство. Брумфилд является профессором университета в штате Луизиана.
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Россияне слагают историю страны своими успехами, заявил Путин
31 декабря 2025, 15:00
 
