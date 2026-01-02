Люди гуляют по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге на праздновании Нового года. Архивное фото

Россияне доброжелательны даже во время спора, считает исследователь из США

ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Знаменитый американский исследователь Уильям Брумфилд, чьи работы по русской архитектуре хранятся в библиотеке конгресса, рассказал РИА Новости, что после работы в России у него осталось воспоминание о доброжелательности жителей страны даже во время споров.

"Они все доброжелательные. Были и споры о политике, но в конце концов относились доброжелательно и с пониманием", - сказал Брумфилд в ответ на просьбу оценить главные качества россиян, оставшиеся в его памяти.

По словам профессора, во время работы в России он не сталкивался с претензиями к себе как к американцу.

"Я даже удивился, нет такого. По крайней мере в моем опыте не было таких сложных и острых моментов. Все споры были дружескими", - сказал Брумфилд, который получил российское гражданство за выдающуюся просветительскую деятельность.