В Сочи назвали причину четырехкилометрового затора в горном кластере
22:58 02.01.2026 (обновлено: 23:01 02.01.2026)
В Сочи назвали причину четырехкилометрового затора в горном кластере
сочи, гибдд мвд рф, новый год, происшествия
Сочи, ГИБДД МВД РФ, Новый год, Происшествия
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСнег в Сочи
Снег в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 2 янв – РИА Новости. Наплыв пешеходов и автомобилей стал причиной пробки в горном кластере Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской госавтоинспекции.
Согласно сведениям приложения "Яндекс-карты", между тремя горнолыжными курортами Сочи вечером в пятницу образовался четырехкилометровый затор. В комментариях в приложении пользователи сообщали о двухчасовой пробке без движения, а кто-то из водителей обращался за помощью в заправке автомобиля.
"Наплыв пешеходов и автомобилей стал причиной пробки в горном кластере Сочи", - говорится в сообщении.
Также в ГАИ отметили, что работе снегоуборочной техники мешают автомобили, припаркованные вдоль дорог.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов заявил, что службы города усилят эвакуацию транспорта, припаркованного в неположенных местах на территории горного кластера. Он добавил, что для автомобилистов там доступны более 3,8 тысячи парковочных мест.
"Это (парковка в неположенных местах - ред.) препятствует как работе коммунальной техники, так и технике для расчистки. Поэтому просим соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки, где можно и где нельзя оставлять личный автотранспорт", - приводит слова Копылова администрация Сочи.
На Кубани и в Адыгее задерживаются три поезда до Адлера
СочиГИБДД МВД РФНовый годПроисшествия
 
 
