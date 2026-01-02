https://ria.ru/20260102/rossiya-2066119147.html
В Сочи назвали причину четырехкилометрового затора в горном кластере
В Сочи назвали причину четырехкилометрового затора в горном кластере - РИА Новости, 02.01.2026
В Сочи назвали причину четырехкилометрового затора в горном кластере
Наплыв пешеходов и автомобилей стал причиной пробки в горном кластере Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской госавтоинспекции. РИА Новости, 02.01.2026
сочи
СОЧИ, 2 янв – РИА Новости. Наплыв пешеходов и автомобилей стал причиной пробки в горном кластере Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской госавтоинспекции.
Согласно сведениям приложения "Яндекс-карты", между тремя горнолыжными курортами Сочи
вечером в пятницу образовался четырехкилометровый затор. В комментариях в приложении пользователи сообщали о двухчасовой пробке без движения, а кто-то из водителей обращался за помощью в заправке автомобиля.
"Наплыв пешеходов и автомобилей стал причиной пробки в горном кластере Сочи", - говорится в сообщении.
Также в ГАИ
отметили, что работе снегоуборочной техники мешают автомобили, припаркованные вдоль дорог.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов заявил, что службы города усилят эвакуацию транспорта, припаркованного в неположенных местах на территории горного кластера. Он добавил, что для автомобилистов там доступны более 3,8 тысячи парковочных мест.
"Это (парковка в неположенных местах - ред.) препятствует как работе коммунальной техники, так и технике для расчистки. Поэтому просим соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки, где можно и где нельзя оставлять личный автотранспорт", - приводит слова Копылова администрация Сочи.