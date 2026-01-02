В Сочи назвали причину четырехкилометрового затора в горном кластере

СОЧИ, 2 янв – РИА Новости. Наплыв пешеходов и автомобилей стал причиной пробки в горном кластере Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинской госавтоинспекции.

Согласно сведениям приложения "Яндекс-карты", между тремя горнолыжными курортами Сочи вечером в пятницу образовался четырехкилометровый затор. В комментариях в приложении пользователи сообщали о двухчасовой пробке без движения, а кто-то из водителей обращался за помощью в заправке автомобиля.

"Наплыв пешеходов и автомобилей стал причиной пробки в горном кластере Сочи", - говорится в сообщении.

Также в ГАИ отметили, что работе снегоуборочной техники мешают автомобили, припаркованные вдоль дорог.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов заявил, что службы города усилят эвакуацию транспорта, припаркованного в неположенных местах на территории горного кластера. Он добавил, что для автомобилистов там доступны более 3,8 тысячи парковочных мест.