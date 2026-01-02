Рейтинг@Mail.ru
В США сделали громкое заявление об условиях России по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 02.01.2026 (обновлено: 22:59 02.01.2026)
В США сделали громкое заявление об условиях России по Украине
В США сделали громкое заявление об условиях России по Украине - РИА Новости, 02.01.2026
В США сделали громкое заявление об условиях России по Украине
Требования России, вопреки заявлениям европейских лидеров, не являются препятствием к миру на Украине, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 02.01.2026
В США сделали громкое заявление об условиях России по Украине

Дэвис: условия России по Украине не являются препятствием для мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Требования России, вопреки заявлениям европейских лидеров, не являются препятствием к миру на Украине, отметил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Когда они (западные лидеры — Прим ред.) говорят, что требования России являются препятствием для мира, это означает лишь то, что они считают это препятствием для того мирного соглашения, которое сами хотят видеть в качестве выгодной сделки. <…> Но это не является препятствием как таковым", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо "выслушать обе стороны".
Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе — угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
