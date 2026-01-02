Минэнерго держит на контроле восстановление электроснабжения в регионах

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ держит на контроле восстановление электроснабжения в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Новгородской и Псковской областях после непогоды, заявили в ведомстве.
"Минэнерго держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в пострадавших от непогоды регионах. Из-за неблагоприятных погодных условий в Краснодарском крае, в Республике Адыгея, в Новгородской и Псковской областях фиксируются массовые отключения электроэнергии", - сказано в сообщении.
Для координации выполнения мероприятий по восстановлению электроснабжения под руководством Минэнерго работает оперативный штаб. Аварийно-восстановительные бригады группы "Россети" ведут работу по восстановлению подачи электроэнергии круглосуточно. Она будет продолжена до полного устранения всех последствий для потребителей. В наиболее проблемные зоны привлекаются силы и средства из соседних регионов.
Также задействуются резервные источники электроснабжения для питания социально значимых объектов, добавили в министерстве.
В пятницу в компании "Россети" заявляли, что энергетики восстановили электроснабжение более 90% обесточенных потребителей в Краснодарском крае. Также специалисты устранили последствия массовых отключений в Ставропольском крае и в горных районах Сочи. Сложная обстановка сохраняется в Республике Адыгея, где снежные заносы препятствуют доступу к местам проведения работ. Несмотря на это, энергетикам удалось вернуть электроэнергию более чем половине пострадавших абонентов.
