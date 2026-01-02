Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Иране призвало граждан избегать протестных скоплений - РИА Новости, 02.01.2026
19:43 02.01.2026
Посольство России в Иране призвало граждан избегать протестных скоплений
Посольство РФ в Тегеране на фоне роста социальных волнений в Иране призвало российских граждан избегать протестных скоплений
Посольство России в Иране призвало граждан избегать протестных скоплений

Посольство РФ в Тегеране призвало россиян избегать протестных скоплений

© Фото : соцсетиАкция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : соцсети
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Посольство РФ в Тегеране на фоне роста социальных волнений в Иране призвало российских граждан избегать протестных скоплений и не поддаваться на возможные провокации.
"Посольство призывает росграждан в Иране соблюдать разумные меры безопасности и предосторожности. Необходимо избегать протестных и иных скоплений, не поддаваться на возможные провокации и категорически воздерживаться от фото- и видеосъёмки до нормализации обстановки", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Иране.
Отмечается, что посольство и все российские загранучреждения функционируют в штатном режиме.
В заявлении также говорится, что на улицах иранских городов полицией приняты меры усиления безопасности, однако фиксируются стычки некоторых элементов с правоохранителями, которые выполняют свою работу по обеспечению порядка и законности.
"В целом обычная жизнь идёт своим чередом, связь, интернет и все государственные услуги функционируют как обычно", - добавляет посольство РФ.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Россиянам рекомендовали не делать фото в Иране
3 декабря 2025, 12:55
 
В миреИранРоссияТегеран (город)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
