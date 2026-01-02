Посольство России в Иране призвало граждан избегать протестных скоплений

Отмечается, что посольство и все российские загранучреждения функционируют в штатном режиме.

В заявлении также говорится, что на улицах иранских городов полицией приняты меры усиления безопасности, однако фиксируются стычки некоторых элементов с правоохранителями, которые выполняют свою работу по обеспечению порядка и законности.