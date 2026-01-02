Планы поставок вооружения на 2025 год выполнены, заявил Мантуров

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в ходе совещания по вопросам выполнения гособоронзаказа отметил, что планы поставок вооружения на 2025 год выполнены, а на 2026 год – обеспечены всеми необходимыми ресурсами, сообщили на сайте правительства России.
Мантуров провел совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа. В мероприятии приняли участие руководство Управления президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос", коллегии Военно-промышленной комиссии, а также глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"На заседании обсуждались вопросы, связанные со своевременным выполнением графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в текущем году. Кроме того, были намечены планы на 2026 год. Денис Мантуров отметил, что планы поставок вооружения на 2025 год выполнены, а на 2026 год – обеспечены всеми необходимыми ресурсами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
По вопросам, требующим решения в течение года, намечены конкретные мероприятия и поставлены задачи министерствам и ведомствам, подчеркнули на сайте.
