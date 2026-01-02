Планы поставок вооружения на 2025 год выполнены, заявил Мантуров

"На заседании обсуждались вопросы, связанные со своевременным выполнением графика поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в текущем году. Кроме того, были намечены планы на 2026 год. Денис Мантуров отметил, что планы поставок вооружения на 2025 год выполнены, а на 2026 год – обеспечены всеми необходимыми ресурсами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.