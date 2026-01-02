Рейтинг@Mail.ru
Постпредство России выразило соболезнования близким погибших в Кран-Монтане - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/rossiya-2066015962.html
Постпредство России выразило соболезнования близким погибших в Кран-Монтане
Постпредство России выразило соболезнования близким погибших в Кран-Монтане - РИА Новости, 02.01.2026
Постпредство России выразило соболезнования близким погибших в Кран-Монтане
Постпредство России при ООН в Женеве выразило соболезнования близким погибших при пожаре на швейцарском курорте Кран-Монтана, а также пожелало скорейшего... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T04:55:00+03:00
2026-01-02T04:55:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
вале (кантон)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065940864_0:248:1601:1148_1920x0_80_0_0_5af07b8e2d55e1cffe8c48bf2d45bc53.jpg
https://ria.ru/20260101/pozhar-2066003144.html
https://ria.ru/20260101/pozhar-2065975594.html
россия
женева (город)
вале (кантон)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/01/2065940864_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_7b1ef8b75ae7032d39ecbeca22c5e856.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), вале (кантон), оон
В мире, Россия, Женева (город), Вале (кантон), ООН
Постпредство России выразило соболезнования близким погибших в Кран-Монтане

Постпредство РФ при ООН выразило соболезнования близким погибших в Кран-Монтане

© Фото : Valais Cantonal PoliceПолиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Valais Cantonal Police
Полиция на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Постпредство России при ООН в Женеве выразило соболезнования близким погибших при пожаре на швейцарском курорте Кран-Монтана, а также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.
"В постпредстве России при отделении ООН в Женеве с прискорбием восприняли сообщение о трагедии, произошедшей в Кран-Монтана, кантон Вале... Соболезнуем родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале постпредства.
Ги Пармелен - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Президент Швейцарии назвал пожар в баре худшей трагедией в истории страны
Вчера, 23:54
В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли порядка 40 человек, еще 115 получили тяжелые травмы.
Как сообщали власти, все больницы кантона Вале переполнены из-за большого числа пострадавших, они были также доставлены в больницы Сиона, Лозанны, Женевы и Цюриха.
По данным очевидцев, причиной возгорания стал фейерверк, который поднесли близко к деревянному потолку, и он моментально загорелся. Как сообщили участвовавшие в тушении пожарные, трагедия произошла в подвальном зале, где проходила дискотека, и люди оказались блокированы в помещении.
В диппредставительстве РФ в Берне сообщили, что на данный момент не располагают информацией о погибших или пострадавших гражданах РФ.
Полицейский на горнолыжном курорте Кранс-Монтана, Швейцария. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Опознание жертв пожара в Швейцарии затруднено из-за ожогов, заявили власти
Вчера, 17:53
 
В миреРоссияЖенева (город)Вале (кантон)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала