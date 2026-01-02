Рейтинг@Mail.ru
Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
01:06 02.01.2026 (обновлено: 05:50 02.01.2026)
Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах
2026-01-02T01:06:00+03:00
2026-01-02T05:50:00+03:00
россия
оон
вооруженные силы украины
херсонская область
женева (город)
геннадий гатилов
владимир сальдо
светлана петренко
россия
херсонская область
женева (город)
Россия потребовала от ООН публичного осуждения атаки ВСУ в Хорлах

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 янв — РИА Новости. Россия требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Хорлах в Херсонской области, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
"Требуем от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им Управления, а также от соответствующих специальных процедур СПЧ в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима в Херсонской области. Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев", — приводятся в заявлении постпредства слова дипломата.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Гатилов выразил соболезнования родным и близким погибших, решительно осудив "безумное злодеяние Зеленского и его клики", чья главная цель – любыми способами удержаться у власти, отвлечь внимание от провалов ВСУ на фронте и сорвать любые попытки поиска мирных развязок конфликта, заявил Гатилов.

Атаки на мирное население

В ночь на 1 января ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения, из них пятеро — дети.
По словам Сальдо, украинские боевики целенаправленно сожгли людей: они использовали три БПЛА, один из них — с зажигательной смесью. Перед этим местность разведали при помощи другого дрона. Как рассказали РИА Новости в херсонском антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные беспилотники производства стран НАТО. Сальдо допустил причастность к произошедшему британских спецслужб.
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Пожар потушили только под утро. Всех пострадавших направили в больницы в Крыму. Как сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, всего в медучреждениях сейчас находятся десять человек, все с минно-взрывными травмами, их состояние стабильное. Одна из раненых беременна. Три пациента находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок, остальные — средней степени тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи устанавливают обстоятельства и всех причастных к преступлению.
Днем 1 января ВСУ предприняли еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
РоссияООНВооруженные силы УкраиныХерсонская областьЖенева (город)Геннадий ГатиловВладимир СальдоСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
