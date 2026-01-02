https://ria.ru/20260102/rossijane-2066028320.html
В России за год резко вырос спрос на зимнюю одежду
В России за год резко вырос спрос на зимнюю одежду - РИА Новости, 02.01.2026
В России за год резко вырос спрос на зимнюю одежду
Россияне в 2025 году заметно чаще покупали зимнюю одежду: например, спрос на шапки подскочил вдвое, и практически столько же - на зимнюю обувь, подсчитали для... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T09:21:00+03:00
2026-01-02T09:21:00+03:00
2026-01-02T09:21:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764907696_0:269:3041:1980_1920x0_80_0_0_cdd1cacd0832e7e2ea07e4f5317c4c76.jpg
https://ria.ru/20250524/rossiya-2018920892.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764907696_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4da42bbfa0089b802ac769e8ccfde2ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В России за год резко вырос спрос на зимнюю одежду
Россияне в 2025 году стали чаще покупать зимнюю одежду
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россияне в 2025 году заметно чаще покупали зимнюю одежду: например, спрос на шапки подскочил вдвое, и практически столько же - на зимнюю обувь, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
«
"Варежки в среднем приобретали за 490 рублей, что на 17% ниже показателей прошлого года. При этом спрос на них вырос на 11%. Перчатки покупали в среднем за 538 рублей - на 16% дешевле, чем годом ранее, а количество продаж увеличилось на 35%. Аналогичное снижение среднего чека зафиксировано и в категории зимних шапок - на 16%, до 567 рублей, при этом спрос на них вырос в два раза, - к такому выводу пришли аналитики, проведя исследование обезличенных данных продаж с 1 января по 25 декабря прошлого года.
Единственной категорией, где была зафиксирована положительная ценовая динамика, стали зимние ботинки. Их средняя стоимость увеличилась на 5% и составила 2 261 рубль, при этом спрос на эту категорию вырос на 76%.
Зимние сапоги стали приобретать на 84% чаще, при этом средний чек составил 2 276 рублей, что на 1% ниже прошлогодних значений. Средняя цена термобелья снизилась на 12% - до 1 411 рублей, при этом объём продаж в этой категории вырос на 33%.