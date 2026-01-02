В России за год резко вырос спрос на зимнюю одежду

«

"Варежки в среднем приобретали за 490 рублей, что на 17% ниже показателей прошлого года. При этом спрос на них вырос на 11%. Перчатки покупали в среднем за 538 рублей - на 16% дешевле, чем годом ранее, а количество продаж увеличилось на 35%. Аналогичное снижение среднего чека зафиксировано и в категории зимних шапок - на 16%, до 567 рублей, при этом спрос на них вырос в два раза, - к такому выводу пришли аналитики, проведя исследование обезличенных данных продаж с 1 января по 25 декабря прошлого года.