Россия продолжит раскрывать преступления японских милитаристов, заявил МИД

"В качестве конкретного примера отметим, что ряд фигурантов из данного списка сдавались в плен Красной Армии, а затем пытались организовать разведывательную деятельность по сбору сведений численности и дислокации советских войск. Другие, действуя в приграничных с нашей страной районах, занимались подготовкой диверсантов. Есть также те, кто отправлял людей для проведения над ними опытов в печально известном "отряде 731", - добавила она.