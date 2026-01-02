https://ria.ru/20260102/rossija-2066055314.html
Россия продолжит раскрывать преступления японских милитаристов, заявил МИД
Россия в 2026 году продолжит раскрывать военные преступления японских милитаристов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.01.2026
Россия продолжит раскрывать преступления японских милитаристов, заявил МИД
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Россия в 2026 году продолжит раскрывать военные преступления японских милитаристов, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В 2025 мы отмечали знаменательную дату - 80-летие Великой Победы и окончание Второй мировой войны. В наступившем году продолжаем работу по раскрытию информации о военных преступлениях, совершённых в середине XX века, в том числе японскими милитаристами. Неоднократно подчеркивали, что эти злодеяния не имеют срока давности, а процессуальные действия с целью наказания всех виновных продолжаются по сей день", - говорится в сообщении Захаровой
на сайте димпведомства.
Она также опубликовала список из 20 японских военных преступников времен Второй мировой войны, чья реабилитация была отменена решением Генеральной прокуратуры России
в апреле-ноябре прошлого года. Захарова пояснила, что в годы войны и даже после капитуляции Японии
в 1945 году они участвовали в диверсионной и шпионской деятельности, направленной против Советского Союза.
"В качестве конкретного примера отметим, что ряд фигурантов из данного списка сдавались в плен Красной Армии, а затем пытались организовать разведывательную деятельность по сбору сведений численности и дислокации советских войск. Другие, действуя в приграничных с нашей страной районах, занимались подготовкой диверсантов. Есть также те, кто отправлял людей для проведения над ними опытов в печально известном "отряде 731", - добавила она.
"Работа по раскрытию и обнародованию преступлений милитаристской Японии будет продолжена", - заключила Захарова.