В Центральной России ударили самые сильные морозы с начала зимы

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Самые сильные морозы с начала зимы ударили по Центральной России, температура в московском регионе опустилась до минус 18,6 градусов в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.