На всей территории Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
На всей территории Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 02.01.2026
