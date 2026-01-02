https://ria.ru/20260102/rezhim-2066079826.html
В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности
В Пермском крае ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на территории Пермского края, сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности региона. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
пермский край
происшествия
