Раненного в Хорлах ребенка доставят на лечение в Москву

ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Раненного в гостинице в Хорлах Херсонской области и находящегося сейчас в критическом состоянии ребенка авиацией доставят на лечение в Москву, в детский Центр имени Пирогова, как только стабилизируют и он будет пригоден к транспортировке, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.