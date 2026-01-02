Рейтинг@Mail.ru
21:59 02.01.2026
Раненного в Хорлах ребенка доставят на лечение в Москву
Раненного в Хорлах ребенка доставят на лечение в Москву
Раненного в гостинице в Хорлах Херсонской области и находящегося сейчас в критическом состоянии ребенка авиацией доставят на лечение в Москву, в детский Центр...
москва, херсонская область , симферополь, удар всу по хорлам в херсонской области
Москва, Херсонская область , Симферополь, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
© РИА Новости / Сергей Мирный | Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Раненного в гостинице в Хорлах Херсонской области и находящегося сейчас в критическом состоянии ребенка авиацией доставят на лечение в Москву, в детский Центр имени Пирогова, как только стабилизируют и он будет пригоден к транспортировке, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
"Один из ударов пришелся прямо рядом с 12-летним ребенком. Ребенок сейчас в критическом состоянии. Находится в Симферополе в республиканской детской больнице. У него и ранение головы, и ранения в туловище, и в брюшную полость. Состояние его оценивается как критическое. Главная задача сейчас стабилизировать. Взрыв произошел прямо рядом с ним. За его жизнь борются. Он находится на ИВЛ. Детский центр Пирогова держит это на контроле и при стабилизации состояния ребенка он будет направлен в Москву для дальнейшего лечения. РДКБ имени Пирогова держит на контроле. Как только стабилизируется - авиацией он будет доставлен в Москву", - сказал Георгиев.
Власти рассказали о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области
1 января, 10:53
 
