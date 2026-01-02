Раненного в Хорлах ребенка доставят на лечение в Москву

ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Раненного в гостинице в Хорлах Херсонской области и находящегося сейчас в критическом состоянии ребенка авиацией доставят на лечение в Москву, в детский Центр имени Пирогова, как только стабилизируют и он будет пригоден к транспортировке, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
«
"Один из ударов пришелся прямо рядом с 12-летним ребенком. Ребенок сейчас в критическом состоянии. Находится в Симферополе в республиканской детской больнице. У него и ранение головы, и ранения в туловище, и в брюшную полость. Состояние его оценивается как критическое. Главная задача сейчас стабилизировать. Взрыв произошел прямо рядом с ним. За его жизнь борются. Он находится на ИВЛ. Детский центр Пирогова держит это на контроле и при стабилизации состояния ребенка он будет направлен в Москву для дальнейшего лечения. РДКБ имени Пирогова держит на контроле. Как только стабилизируется - авиацией он будет доставлен в Москву", - сказал Георгиев.