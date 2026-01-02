Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии ребенка после атаки ВСУ на Хорлы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 02.01.2026 (обновлено: 09:00 02.01.2026)
Минздрав рассказал о состоянии ребенка после атаки ВСУ на Хорлы
Минздрав рассказал о состоянии ребенка после атаки ВСУ на Хорлы - РИА Новости, 02.01.2026
Минздрав рассказал о состоянии ребенка после атаки ВСУ на Хорлы
Состояние одного ребенка, пострадавшего в результате атаки ВСУ на Херсонскую область, крайне тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
удар всу по хорлам в херсонской области
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
херсонская область
россия
херсонская область , вооруженные силы украины, россия, удар всу по хорлам в херсонской области, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Минздрав рассказал о состоянии ребенка после атаки ВСУ на Хорлы

Пострадавший в Херсонской области ребенок находится в тяжелом состоянии

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Состояние одного ребенка, пострадавшего в результате атаки ВСУ на Херсонскую область, крайне тяжелое, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
"Состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь. Четверо пострадавших, включая одного ребенка, - в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней степени тяжести", - сообщил Кузнецов.
Он отметил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Специальная военная операция на Украине
 
 
