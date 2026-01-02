https://ria.ru/20260102/pvo-2066045762.html
ПВО за неделю сбила 1662 беспилотника
ПВО за неделю сбила 1662 беспилотника - РИА Новости, 02.01.2026
ПВО за неделю сбила 1662 беспилотника
Российская ПВО за неделю сбила шесть управляемых авиационных бомб, две оперативно-тактические ракеты "Гром", три реактивных снаряда системы залпового огня... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T12:18:00+03:00
2026-01-02T12:18:00+03:00
2026-01-02T12:24:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
ПВО за неделю сбила 1662 беспилотника
ПВО за неделю сбила шесть авиабомб и 1662 беспилотника
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российская ПВО за неделю сбила шесть управляемых авиационных бомб, две оперативно-тактические ракеты "Гром", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1662 беспилотника, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, две оперативно-тактические ракеты "Гром", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США
и 1662 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 106879 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26845 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32332 орудия полевой артиллерии и минометов, 50625 единиц специальной военной автомобильной техники.