ПВО за неделю сбила 1662 беспилотника

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российская ПВО за неделю сбила шесть управляемых авиационных бомб, две оперативно-тактические ракеты "Гром", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1662 беспилотника, сообщило в пятницу Минобороны РФ.