СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Якутии
02.01.2026
СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Якутии
СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Сунтарском районе Якутии, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. РИА Новости, 02.01.2026
россия
