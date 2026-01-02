Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Якутии - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/proverka-2066013812.html
СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Якутии
СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Якутии - РИА Новости, 02.01.2026
СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Якутии
СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Сунтарском районе Якутии, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T03:27:00+03:00
2026-01-02T03:27:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066011573_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_34b9c06e465dc3a0639db91177a5b5f6.jpg
https://ria.ru/20260101/kriminal-2065990419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066011573_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a5ab0b824c3f3c2fa99a62b8a3e35403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Якутии

СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Сунтарском районе Якутии

© МЧС Республики Саха (Якутия)Последствия пожара в доме в Якутии, где погибло пять человек
Последствия пожара в доме в Якутии, где погибло пять человек - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© МЧС Республики Саха (Якутия)
Последствия пожара в доме в Якутии, где погибло пять человек. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 2 янв - РИА Новости. СК начал проверку после гибели пяти человек на пожаре в Сунтарском районе Якутии, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
"Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел пяти человек при тушении возгорания в частном жилом доме, расположенном в селе Сунтар Сунтарского района Республики Саха (Якутия)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что на месте работает следователь, оперативные службы.
Наручники - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
На Урале задержали подозреваемого по делу о гибели подростков при пожаре
Вчера, 20:32
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала