СМИ: ФРГ и Франция перенесли решение по проекту FCAS на неопределенный срок
00:37 02.01.2026
СМИ: ФРГ и Франция перенесли решение по проекту FCAS на неопределенный срок
СМИ: ФРГ и Франция перенесли решение по проекту FCAS на неопределенный срок
Германия и Франция отложили принятие решения о продолжении совместного проекта по созданию истребителя Future Combat Air System (FCAS) на неопределенный срок,... РИА Новости, 02.01.2026
в мире
германия
франция
испания
борис писториус
safran
airbus
rafale
германия
франция
испания
2026
1920
1920
true
в мире, германия, франция, испания, борис писториус, safran, airbus, rafale, eurofighter typhoon
В мире, Германия, Франция, Испания, Борис Писториус, Safran, Airbus, Rafale, Eurofighter Typhoon
СМИ: ФРГ и Франция перенесли решение по проекту FCAS на неопределенный срок

DPA: ФРГ и Франция перенесли решение по проекту FCAS на неопределенный срок

Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Германия и Франция отложили принятие решения о продолжении совместного проекта по созданию истребителя Future Combat Air System (FCAS) на неопределенный срок, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя правительства.
Совместный проект FCAS запустили в 2017 году для создания боевого самолета на замену истребителям Rafale, которые использует Франция, и Eurofighter, которые стоят на вооружении Германии и Испании. Как сообщал в ноябре министр обороны ФРГ Борис Писториус, решение по проекту должно было быть принято до конца 2025 года.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Британия заключила военный контракт с ФРГ на 70 миллионов долларов
28 декабря 2025, 14:08
"Вопреки первоначальному плану, окончательное решение о продолжении проекта FCAS еще не принято", - приводит DPA слова представителя правительства.
В качестве причины указывается на "обширную германо-французскую повестку по вопросам внешней политики и безопасности", которая, по словам собеседника агентства, пока не позволяет рассмотреть тему создания совместного истребителя на уровне немецкого канцлера и французского президента.
Перспективы дальнейшей реализации совместного проекта обеих стран на данный момент выглядят неопределенно. "Сейчас мы не можем назвать новую дату принятия решения по проекту", - резюмировал представитель правительства.
Газета Financial Times ранее сообщила, что Франция и Германия могут вскоре отказаться от совместного проекта FCAS и вместо этого сфокусироваться на сокращении плана до создания облачной системы управления военными силами.
О возможном срыве совместного проекта 2 декабря рассказал и гендиректор французского производителя двигателей Safran Оливье Андриес. В качестве причин он назвал "сложные взаимоотношения" между компаниями-партнерами: Dassault и немецким подразделением Airbus.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Стоимость оборонного экспорта на Украину из ФРГ сократилась в семь раз
29 декабря 2025, 15:30
 
В миреГерманияФранцияИспанияБорис ПисториусSafranAirbusRafaleEurofighter Typhoon
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
