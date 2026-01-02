https://ria.ru/20260102/proekt-2066005695.html
СМИ: ФРГ и Франция перенесли решение по проекту FCAS на неопределенный срок
СМИ: ФРГ и Франция перенесли решение по проекту FCAS на неопределенный срок - РИА Новости, 02.01.2026
СМИ: ФРГ и Франция перенесли решение по проекту FCAS на неопределенный срок
Германия и Франция отложили принятие решения о продолжении совместного проекта по созданию истребителя Future Combat Air System (FCAS) на неопределенный срок,... РИА Новости, 02.01.2026
СМИ: ФРГ и Франция перенесли решение по проекту FCAS на неопределенный срок
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости.
Германия и Франция отложили принятие решения о продолжении совместного проекта по созданию истребителя Future Combat Air System (FCAS) на неопределенный срок, сообщает агентство DPA
со ссылкой на представителя правительства.
Совместный проект FCAS запустили в 2017 году для создания боевого самолета на замену истребителям Rafal
e, которые использует Франция
, и Eurofighte
r, которые стоят на вооружении Германии
и Испании
. Как сообщал в ноябре министр обороны ФРГ Борис Писториус
, решение по проекту должно было быть принято до конца 2025 года.
"Вопреки первоначальному плану, окончательное решение о продолжении проекта FCAS еще не принято", - приводит DPA слова представителя правительства.
В качестве причины указывается на "обширную германо-французскую повестку по вопросам внешней политики и безопасности", которая, по словам собеседника агентства, пока не позволяет рассмотреть тему создания совместного истребителя на уровне немецкого канцлера и французского президента.
Перспективы дальнейшей реализации совместного проекта обеих стран на данный момент выглядят неопределенно. "Сейчас мы не можем назвать новую дату принятия решения по проекту", - резюмировал представитель правительства.
Газета Financial Times ранее сообщила, что Франция и Германия могут вскоре отказаться от совместного проекта FCAS и вместо этого сфокусироваться на сокращении плана до создания облачной системы управления военными силами.
О возможном срыве совместного проекта 2 декабря рассказал и гендиректор французского производителя двигателей Safran
Оливье Андриес. В качестве причин он назвал "сложные взаимоотношения" между компаниями-партнерами: Dassault и немецким подразделением Airbus
.