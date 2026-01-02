СМИ: ФРГ и Франция перенесли решение по проекту FCAS на неопределенный срок

БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Германия и Франция отложили принятие решения о продолжении совместного проекта по созданию истребителя Future Combat Air System (FCAS) на неопределенный срок, сообщает агентство Германия и Франция отложили принятие решения о продолжении совместного проекта по созданию истребителя Future Combat Air System (FCAS) на неопределенный срок, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя правительства.

Совместный проект FCAS запустили в 2017 году для создания боевого самолета на замену истребителям Rafal e, которые использует Франция , и Eurofighte r, которые стоят на вооружении Германии Испании . Как сообщал в ноябре министр обороны ФРГ Борис Писториус , решение по проекту должно было быть принято до конца 2025 года.

"Вопреки первоначальному плану, окончательное решение о продолжении проекта FCAS еще не принято", - приводит DPA слова представителя правительства.

В качестве причины указывается на "обширную германо-французскую повестку по вопросам внешней политики и безопасности", которая, по словам собеседника агентства, пока не позволяет рассмотреть тему создания совместного истребителя на уровне немецкого канцлера и французского президента.

Перспективы дальнейшей реализации совместного проекта обеих стран на данный момент выглядят неопределенно. "Сейчас мы не можем назвать новую дату принятия решения по проекту", - резюмировал представитель правительства.

Газета Financial Times ранее сообщила, что Франция и Германия могут вскоре отказаться от совместного проекта FCAS и вместо этого сфокусироваться на сокращении плана до создания облачной системы управления военными силами.