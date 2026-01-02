В Приморье мужчина выбросил собаку с четвертого этажа

По данным надзорного ведомства, в четверг вечером мужчина выбросил собаку из окна четвёртого этажа одного из домов на улице Сахалинской.

"От полученных травм наступила смерть животного... Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "в" части 2 статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов)", - говорится в сообщении.