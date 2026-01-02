Рейтинг@Mail.ru
В Приморье мужчина выбросил собаку с четвертого этажа - РИА Новости, 02.01.2026
08:49 02.01.2026
В Приморье мужчина выбросил собаку с четвертого этажа
В Приморье мужчина выбросил собаку с четвертого этажа
Мужчина выбросил собаку с четвёртого этажа через окно дома во Владивостоке, животное погибло, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Приморского края. РИА Новости, 02.01.2026
происшествия, владивосток, приморский край, россия
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Россия
В Приморье мужчина выбросил собаку с четвертого этажа

Во Владивостоке мужчина выбросил собаку с четвертого этажа, животное погибло

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 янв - РИА Новости. Мужчина выбросил собаку с четвёртого этажа через окно дома во Владивостоке, животное погибло, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Приморского края.
По данным надзорного ведомства, в четверг вечером мужчина выбросил собаку из окна четвёртого этажа одного из домов на улице Сахалинской.
"От полученных травм наступила смерть животного... Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по пункту "в" части 2 статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов)", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили подозреваемого, уточняет краевая прокуратура.
