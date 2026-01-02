Рейтинг@Mail.ru
Россиянам предложили заработок до 200 тысяч рублей в новогодние праздники
01:36 02.01.2026
Россиянам предложили заработок до 200 тысяч рублей в новогодние праздники
Россиянам предложили заработок до 200 тысяч рублей в новогодние праздники
Россияне смогут заработать от 70 до 200 тысяч рублей в новогодние праздники, следует из данных сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении... РИА Новости, 02.01.2026
общество, тамбов, сочи, москва, работа.ру
Россиянам предложили заработок до 200 тысяч рублей в новогодние праздники

Девушка считает прибыль на калькуляторе
Девушка считает прибыль на калькуляторе
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает прибыль на калькуляторе. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Россияне смогут заработать от 70 до 200 тысяч рублей в новогодние праздники, следует из данных сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"От 70 до 200 тысяч рублей за работу в праздники предлагают россиянам", - говорится в данных.
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россиянам рассказали об особенностях работы в новогодние праздники
13 декабря 2025, 13:17
Так, на Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по горным лыжам предлагают доход до 200 тысяч рублей. В Тамбове курьерам обещают зарплату до 160 тысяч рублей. Требуется работать от четырех часов в день, развозя продукты и товары первой необходимости.
В Сочи ищут упаковщика десертов и сладких наборов с зарплатой до 128 тысяч рублей. В обязанности входит приемка и выгрузка товаров, а также упаковка и комплектация заказов.
В Москве необходимы детские аниматоры с зарплатой до 80 тысяч рублей. Предварительно компания проводит обучение новых сотрудников. Продавцу-кассиру в магазине пиротехники в Казани обещают зарплату до 70 тысяч рублей. Нужно будет консультировать покупателей, принимать и инвентаризировать товар.
Ранее сервис "Работа.ру" сообщал, что каждый третий россиянин планирует работать в новогодние праздники.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
4 декабря 2025, 02:18
 
