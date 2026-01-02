Россиянам предложили заработок до 200 тысяч рублей в новогодние праздники

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Россияне смогут заработать от 70 до 200 тысяч рублей в новогодние праздники, следует из данных сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"От 70 до 200 тысяч рублей за работу в праздники предлагают россиянам", - говорится в данных.
Россиянам рассказали об особенностях работы в новогодние праздники
13 декабря 2025, 13:17
Так, на Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по горным лыжам предлагают доход до 200 тысяч рублей. В Тамбове курьерам обещают зарплату до 160 тысяч рублей. Требуется работать от четырех часов в день, развозя продукты и товары первой необходимости.
В Сочи ищут упаковщика десертов и сладких наборов с зарплатой до 128 тысяч рублей. В обязанности входит приемка и выгрузка товаров, а также упаковка и комплектация заказов.
Ранее сервис "Работа.ру" сообщал, что каждый третий россиянин планирует работать в новогодние праздники.
Россиянам рассказали, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники
4 декабря 2025, 02:18