В Минздраве Крыма оценили состояние двоих пострадавших в Хорлах как тяжелое
В Минздраве Крыма оценили состояние двоих пострадавших в Хорлах как тяжелое - РИА Новости, 02.01.2026
В Минздраве Крыма оценили состояние двоих пострадавших в Хорлах как тяжелое
Двое пострадавших, переведенных в больницы Крыма после атаки ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщает минздрав Крыма. РИА Новости, 02.01.2026
В Минздраве Крыма оценили состояние двоих пострадавших в Хорлах как тяжелое
Минздрав Крыма: двое пострадавших в Хорлах находятся в тяжелом состоянии