В Минздраве Крыма оценили состояние двоих пострадавших в Хорлах как тяжелое
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 02.01.2026 (обновлено: 14:38 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/postradavshie-2066063067.html
В Минздраве Крыма оценили состояние двоих пострадавших в Хорлах как тяжелое
В Минздраве Крыма оценили состояние двоих пострадавших в Хорлах как тяжелое - РИА Новости, 02.01.2026
В Минздраве Крыма оценили состояние двоих пострадавших в Хорлах как тяжелое
Двое пострадавших, переведенных в больницы Крыма после атаки ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщает минздрав Крыма. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:34:00+03:00
2026-01-02T14:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
херсонская область
вооруженные силы украины
удар всу по хорлам в херсонской области
украина
минздрав крыма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027041_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_a0c41e6726935d641f13a372712a32b0.jpg
https://ria.ru/20260102/vsu-2066040310.html
республика крым
херсонская область
украина
республика крым, херсонская область , вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области, украина, минздрав крыма
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Украина, Минздрав Крыма
В Минздраве Крыма оценили состояние двоих пострадавших в Хорлах как тяжелое

Минздрав Крыма: двое пострадавших в Хорлах находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Сергей Мирный
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Двое пострадавших, переведенных в больницы Крыма после атаки ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщает минздрав Крыма.
По состоянию на 14:00 2 января в медицинских организациях Крыма находятся 14 пострадавших.
«
"Два пациента находятся в тяжелом состоянии (взрослый и ребенок), остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщается в Telegram-канале минздрава региона.
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиУкраинаМинздрав Крыма
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
