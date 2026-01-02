Священник рассказал, как поститься со 2 января

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Рождественский пост становится строже с 2 января, но мирянам не стоит следовать буквально всем ограничениям монастырского устава, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

"Мирянам, как и во время всего Рождественского поста, рекомендовано не есть мясо, молочные продукты и яйца, не пить молоко. С 2 января пост становится строже и можно при желании, немного пост усилить. Не стоит для мирян воспроизводить пищевые требования церковного устава - Типикона", - сказал отец Макарий.

Он напомнил, что основа церковного устава взята из монастыря преподобного Саввы Освященного в долине реки Иордан

"Всем соблюдать все, что сказано в уставе, - нереалистично. Хотя бы потому, что у нас не растут финики, мало где водятся морские гады, крабы, моллюски, которыми в некоторые дни поста можно заменить рыбу, когда она запрещена. У нас нет традиции пить вино, какая была в Средиземноморье . То есть воспроизводить это буквально – формализм, фарисейство. В русских монастырях в целом придерживаются традиций, но у каждой обители есть свои особенности, в том числе в меню. Как говорится, "в чужой монастырь со своим уставом не ходят". Что уж говорить про мирян, - хозяева дома сами решают, какое меню вводить", - заключил собеседник агентства.

Ранее он призывал помнить о церкви и участвовать в богослужениях во время Рождественского поста, иначе пост будет "пустым" занятием.

Рождественский сорокадневный пост начался 28 ноября и завершится 6 января вечером – накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Постные традиции пришли на Русь вместе с христианством из Византии, они сформировались в Средиземноморском регионе - с его специфической кухней, в том числе традицией винопития. Согласно Типикону (церковному уставу, на который ориентируются в первую очередь монашествующие), в последние дни перед Рождеством пост становится строже, например, запрещена рыба, а в Рождественский сочельник и вовсе нельзя есть до праздника.