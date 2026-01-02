Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал признаки цветной революции в Сербии
10:05 02.01.2026
Посол России назвал признаки цветной революции в Сербии
Признаки цветной революции и поддержанной извне попытки смены власти в Сербии очевидны при сложном составе протестного движения, сказал в интервью РИА Новости
в мире, сербия, россия, александр боцан-харченко
В мире, Сербия, Россия, Александр Боцан-Харченко
Посол России назвал признаки цветной революции в Сербии

Боцан-Харченко: в составе протестующих в Сербии есть признаки цветной революции

© РИА Новости / Алексей НикольскАлександр Боцан-Харченко
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольск
Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 янв – РИА Новости. Признаки цветной революции и поддержанной извне попытки смены власти в Сербии очевидны при сложном составе протестного движения, сказал в интервью РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Есть внутренние моменты, часть участников, примкнувших к протестам, которые недовольны теми или иными аспектами, условиями своего бытия и так далее. Есть действительно люди, которые очень сопереживают, сочувствуют", - отметил российский дипломат.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Посол в Сербии удивился нервозности из-за продления поставок газа
29 декабря 2025, 12:49
Он напомнил, что отправной точкой протестов была трагедия в городе Нови-Сад, обрушение навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.
"Но очень много в этом протестном движении, его организации, запуске и поддержании в интенсивном состоянии, а были и моменты, когда можно было говорить об очень масштабном размахе, связано с поддержкой извне. Да, это один из вариантов, давайте так и говорить, продвижения цветной революции в Сербии, о чем мы также говорили, напомню, с целью смены власти, смены конкретных людей во власти, президента (Александра - ред.) Вучича", - сказал глава диппредставительства РФ.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня 2025 года. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа того же года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Посол России высказался о протестах в Сербии
23 августа 2025, 05:40
 
В мире, Сербия, Россия, Александр Боцан-Харченко
 
 
