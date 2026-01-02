Посол России назвал признаки цветной революции в Сербии

БЕЛГРАД, 2 янв – РИА Новости. Признаки цветной революции и поддержанной извне попытки смены власти в Сербии очевидны при сложном составе протестного движения, сказал в интервью РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Есть внутренние моменты, часть участников, примкнувших к протестам, которые недовольны теми или иными аспектами, условиями своего бытия и так далее. Есть действительно люди, которые очень сопереживают, сочувствуют", - отметил российский дипломат.

Он напомнил, что отправной точкой протестов была трагедия в городе Нови-Сад, обрушение навеса на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года.

"Но очень много в этом протестном движении, его организации, запуске и поддержании в интенсивном состоянии, а были и моменты, когда можно было говорить об очень масштабном размахе, связано с поддержкой извне. Да, это один из вариантов, давайте так и говорить, продвижения цветной революции в Сербии , о чем мы также говорили, напомню, с целью смены власти, смены конкретных людей во власти, президента (Александра - ред.) Вучича", - сказал глава диппредставительства РФ

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Наиболее крупные акции и столкновения протестующих с полицией произошли 15 марта и 28 июня 2025 года. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа того же года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.