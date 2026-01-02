Рейтинг@Mail.ru
На Кубани и в Адыгее задерживаются три поезда до Адлера - РИА Новости, 02.01.2026
22:56 02.01.2026
На Кубани и в Адыгее задерживаются три поезда до Адлера
На Кубани и в Адыгее задерживаются три поезда до Адлера - РИА Новости, 02.01.2026
На Кубани и в Адыгее задерживаются три поезда до Адлера
Три поезда, следующие до Адлера и Имеретинского курорта, задерживаются примерно от 16,5 до 19 часов, в последние пройденные ими станции находятся в Апшеронском... РИА Новости, 02.01.2026
происшествия
адлер
владикавказ
краснодарский край
ржд
северо-кавказская железная дорога
южная транспортная прокуратура
адлер
владикавказ
краснодарский край
На Кубани и в Адыгее задерживаются три поезда до Адлера

На Кубани и в Адыгее задерживаются 3 поезда до Адлера примерно на 16,5-19 часов

КРАСНОДАР, 2 янв - РИА Новости. Три поезда, следующие до Адлера и Имеретинского курорта, задерживаются примерно от 16,5 до 19 часов, в последние пройденные ими станции находятся в Апшеронском и Белореченском районах Кубани, а также в Адыгее, следует из данных онлайн-табло РЖД.
Согласно онлайн-табло РЖД по состоянию на 22.30 мск, поезд № 442С/441С (Ростов-Главный - Адлер) задерживается на 1126 минут - около 19 часов, поезд № 044М/043М (Москва Казанская - Имеретинский курорт) - задерживается на 1128 минут - около 19 часов, поезд № 379С (Владикавказ - Адлер) задерживается на 1000 минут, это чуть больше 16,5 часа.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Поезд №442 "Ростов-Адлер" остановили по техпричинам
31 декабря 2025, 04:03
Так, задерживающийся почти на 19 часов поезд Ростов-Главный - Адлер, согласно табло, последний раз прибывал на станцию Тверская. Эта станция находится в Апшеронском районе Краснодарского края. Поезд отправился со станции Ростов-Главный 1 января в 18.21 мск, следует из данных онлайн-табло.
Задерживающийся также почти на 19 часов поезд, следующий из Москвы до Имеретинского курорта (следующая станция после Адлера), по данным онлайн-табло, последний раз прибывал на станцию Белореченская (город Белореченск в Краснодарском крае). Поезд отправился из Москвы 31 декабря в 23.28 мск.
Поезд Владикавказ - Адлер, отклоняющийся от расписания почти на 17 часов, прибывал на станцию Назаровский, которая находится в Республике Адыгея. Согласно табло, поезд отправился из Владикавказа 1 января в 19.15 мск.
Как сообщили в среду в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, в 02.05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе СКЖД по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд №442 сообщением Ростов - Адлер. В результате на время до пяти часов оказались задержаны 18 пассажирских поездов. В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что из-за плохой погоды была нарушена работа контактной сети между железнодорожными станциями региона, транспортные прокуроры контролируют соблюдение прав пассажиров.
Как сообщали вечером в четверг в Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД"), из-за аномального снегопада в Краснодарском крае с опозданием следует 46 поездов.
Аэроэкспрессы по маршруту Сочи-Аэропорт - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
На Кубани приостановили движение семи пригородных поездов
1 января, 16:04
 
ПроисшествияАдлерВладикавказКраснодарский крайРЖДСеверо-Кавказская железная дорогаЮжная транспортная прокуратура
 
 
