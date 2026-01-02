На Кубани и в Адыгее восстановили три тысячи подстанций после снегопада

«

"Энергетики восстановили работу почти 3 тысяч трансформаторных подстанций в районах Кубани и Адыгеи, пострадавших от стихии. Специалисты "Россети Юг" круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения… Электроснабжение большей части населённых пунктов, пострадавших от стихии, восстановлено по основной сети", - говорится в сообщении.