На Кубани и в Адыгее восстановили три тысячи подстанций после снегопада

КРАСНОДАР, 2 янв - РИА Новости. Энергетики восстановили работу почти 3 тысяч трансформаторных подстанций в районах Кубани и Адыгеи, пострадавших от стихии, работы ведутся круглосуточно, сообщили в компании "Россети Юг".
Налипание снега на проводах и деревьях стало причиной обрывов проводов на ЛЭП Краснодарского края и Республики Адыгея, сообщали в компании "Россети Юг". Вечером в четверг в компании сообщали, что в Краснодарском крае восстановлено более 100 участков воздушных линий электропередачи.
"Энергетики восстановили работу почти 3 тысяч трансформаторных подстанций в районах Кубани и Адыгеи, пострадавших от стихии. Специалисты "Россети Юг" круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения… Электроснабжение большей части населённых пунктов, пострадавших от стихии, восстановлено по основной сети", - говорится в сообщении.
Там отметили, что бригады продолжают работы по заявкам, которые поступают от бытовых потребителей - преимущественно жителей частных домовладений.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе оставались около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи.
