Рейтинг@Mail.ru
На Кубани и в Адыгее восстановили три тысячи подстанций после снегопада - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 02.01.2026 (обновлено: 16:37 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/podstantsii-2066076170.html
На Кубани и в Адыгее восстановили три тысячи подстанций после снегопада
На Кубани и в Адыгее восстановили три тысячи подстанций после снегопада - РИА Новости, 02.01.2026
На Кубани и в Адыгее восстановили три тысячи подстанций после снегопада
Энергетики восстановили работу почти 3 тысяч трансформаторных подстанций в районах Кубани и Адыгеи, пострадавших от стихии, работы ведутся круглосуточно,... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T15:58:00+03:00
2026-01-02T16:37:00+03:00
происшествия
краснодарский край
республика адыгея
усть-лабинский район
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066048768_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_ba0088de63489060be47e88a78358cd7.jpg
https://ria.ru/20260101/chp-2065947168.html
https://ria.ru/20251230/sochi-2065783433.html
краснодарский край
республика адыгея
усть-лабинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066048768_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_e13712a69746fef130deb86f19c9215e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, республика адыгея, усть-лабинский район, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Происшествия, Краснодарский край, Республика Адыгея, Усть-Лабинский район, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
На Кубани и в Адыгее восстановили три тысячи подстанций после снегопада

На Кубани и в Адыгеи восстановили работу почти 3 тыс трансформаторных подстанций

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМужчина в Белореченске после сильного снегопада
Мужчина в Белореченске после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина в Белореченске после сильного снегопада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 2 янв - РИА Новости. Энергетики восстановили работу почти 3 тысяч трансформаторных подстанций в районах Кубани и Адыгеи, пострадавших от стихии, работы ведутся круглосуточно, сообщили в компании "Россети Юг".
Налипание снега на проводах и деревьях стало причиной обрывов проводов на ЛЭП Краснодарского края и Республики Адыгея, сообщали в компании "Россети Юг". Вечером в четверг в компании сообщали, что в Краснодарском крае восстановлено более 100 участков воздушных линий электропередачи.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
На Кубани около 43 тысяч человек остались без света
1 января, 14:10
«
"Энергетики восстановили работу почти 3 тысяч трансформаторных подстанций в районах Кубани и Адыгеи, пострадавших от стихии. Специалисты "Россети Юг" круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения… Электроснабжение большей части населённых пунктов, пострадавших от стихии, восстановлено по основной сети", - говорится в сообщении.
Там отметили, что бригады продолжают работы по заявкам, которые поступают от бытовых потребителей - преимущественно жителей частных домовладений.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг, что за последние дни в регионе выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. По его данным, из-за сильных снегопадов без света в регионе оставались около 43 тысяч человек, специалисты работали всю новогоднюю ночь и продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь, по его словам, сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи.
В среду главное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявляло экстренное предупреждение о лавинной опасности в горах выше 500 метров над уровнем моря в Краснодарском крае и Республике Адыгея с 31 декабря 2025 года по 3 января.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Сочи энергетики восстанавливают работу подстанций и ЛЭП
30 декабря 2025, 23:35
 
ПроисшествияКраснодарский крайРеспублика АдыгеяУсть-Лабинский районВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала