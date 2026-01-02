Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске - РИА Новости, 02.01.2026
17:53 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/podolsk-2066090850.html
Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске
Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске - РИА Новости, 02.01.2026
Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании массовой драки в Подольске, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:53:00+03:00
2026-01-02T17:53:00+03:00
происшествия, россия, подольск, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Подольск, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании массовой драки в Подольске

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании массовой драки в Подольске, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее подмосковный главк МВД РФ сообщал, что в Подольске между двумя группами людей произошла драка со стрельбой. Позже подмосковная прокуратура сообщила, что один из участников драки арестован в рамках расследования уголовного дела о "хулиганстве" и "причинении тяжкого вреда здоровью". За медпомощью обратились четыре человека.
В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили, что подмосковные следователи также возбудили уголовное дело.
"Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Ярославу Александровичу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Заголовок открываемого материала