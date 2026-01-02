https://ria.ru/20260102/podolsk-2066090850.html
Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске
Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании массовой драки в Подольске, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 02.01.2026
