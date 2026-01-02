https://ria.ru/20260102/plennyy-2066022813.html
Пленный рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его сослуживца
Пленный рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его сослуживца - РИА Новости, 02.01.2026
Пленный рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его сослуживца
Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Литкин рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в плен Вооруженным силам РФ,... РИА Новости, 02.01.2026
Пленный рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его сослуживца
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Литкин рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в плен Вооруженным силам РФ, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Литкин был взят в плен военнослужащими российской группировки войск "Центр" под Красноармейском. Он рассказал, как попал в ряды ВСУ
, где проходил обучение и как простых украинских военнослужащих наказывает и обманывает командование, сообщили в российском оборонном ведомстве.
"Значит, нас забрали с Петропавловки, ведь уже как стемнело, вывезли какое-то село другое. Мы зашли, залезли в окоп небольшой, там еле влезли в него. Подключали паука, подошли разведчики ваши, спросили, какая бригада. Сказали, что это не наши, выходите, поднимайте руки, без оружия, чтобы руки видели. Когда нас ввели, уже когда взяли нас в плен, связанными руками, и украинский дрон, получается, убил моего напарника", - сказал пленный.
По его словам, сейчас нет смысла возвращаться на Украину
, так как Киев
посылает своих граждан на верную смерть.
"Я не хочу возвращаться в Украину, потому что гонят на верную смерть. Я умирать не хочу", – добавил Литкин.