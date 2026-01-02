Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его сослуживца - РИА Новости, 02.01.2026
07:52 02.01.2026
Пленный рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его сослуживца
Пленный рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его сослуживца
Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Литкин рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в плен Вооруженным силам РФ,... РИА Новости, 02.01.2026
Пленный рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его сослуживца

Украинские операторы БПЛА убили военного ВСУ при попытке сдаться в плен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Владимир Литкин рассказал, как украинские операторы БПЛА убили его боевого товарища во время сдачи в плен Вооруженным силам РФ, соответствующее видео опубликовало Минобороны России.
Литкин был взят в плен военнослужащими российской группировки войск "Центр" под Красноармейском. Он рассказал, как попал в ряды ВСУ, где проходил обучение и как простых украинских военнослужащих наказывает и обманывает командование, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Пленный рассказал, как скрывался два года от ТЦК в Кривом Роге
Вчера, 07:19
"Значит, нас забрали с Петропавловки, ведь уже как стемнело, вывезли какое-то село другое. Мы зашли, залезли в окоп небольшой, там еле влезли в него. Подключали паука, подошли разведчики ваши, спросили, какая бригада. Сказали, что это не наши, выходите, поднимайте руки, без оружия, чтобы руки видели. Когда нас ввели, уже когда взяли нас в плен, связанными руками, и украинский дрон, получается, убил моего напарника", - сказал пленный.
По его словам, сейчас нет смысла возвращаться на Украину, так как Киев посылает своих граждан на верную смерть.
"Я не хочу возвращаться в Украину, потому что гонят на верную смерть. Я умирать не хочу", – добавил Литкин.
Пленный рассказал, как дезертиры отрезали себе пальцы топором
1 января, 07:18
 
