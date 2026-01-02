https://ria.ru/20260102/plennyy-2066021098.html
Пленный рассказал, как скрывался два года от ТЦК в Кривом Роге
Пленный рассказал, как скрывался два года от ТЦК в Кривом Роге
2026-01-02T07:19:00+03:00
2026-01-02T07:19:00+03:00
2026-01-02T07:19:00+03:00
украина
кривой рог
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
кривой рог
Украина, Кривой Рог, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Коновалов рассказал РИА Новости, как дезертировал из армии и два года скрывался от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) в Кривом Роге, пока снова не был мобилизован.
"Вышел с позиции, дали якобы три дня съездить домой. Там недалеко. Тогда обратно за три дня можно было съездить. Под этим предлогом я поехал и не вернулся. До второй мобилизации плюс-минус два года", – сказал Коновалов.
Он добавил, что в течение двух лет практически не выходил из дома, а был пойман ТЦК во дворе у собственного гаража.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине
всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.