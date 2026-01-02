Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как скрывался два года от ТЦК в Кривом Роге - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/plennyy-2066021098.html
Пленный рассказал, как скрывался два года от ТЦК в Кривом Роге
Пленный рассказал, как скрывался два года от ТЦК в Кривом Роге - РИА Новости, 02.01.2026
Пленный рассказал, как скрывался два года от ТЦК в Кривом Роге
Украинский военнопленный Юрий Коновалов рассказал РИА Новости, как дезертировал из армии и два года скрывался от ТЦК (территориальный центр комплектования и... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T07:19:00+03:00
2026-01-02T07:19:00+03:00
украина
кривой рог
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_77fe974fb662415980fbe921da6f4f89.jpg
https://ria.ru/20260102/plennyy-2066013432.html
https://ria.ru/20260101/ukraina-2065910402.html
украина
кривой рог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3b1199b02e93357674f44ae8a2c0ad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, кривой рог, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Кривой Рог, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Пленный рассказал, как скрывался два года от ТЦК в Кривом Роге

РИА Новости: пленный ВСУ дезертировал и два года скрывался от ТЦК в Кривом Роге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Коновалов рассказал РИА Новости, как дезертировал из армии и два года скрывался от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) в Кривом Роге, пока снова не был мобилизован.
"Вышел с позиции, дали якобы три дня съездить домой. Там недалеко. Тогда обратно за три дня можно было съездить. Под этим предлогом я поехал и не вернулся. До второй мобилизации плюс-минус два года", – сказал Коновалов.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Пленный рассказал, как военкомы обманом отправили его на передовую
Вчера, 03:23
Он добавил, что в течение двух лет практически не выходил из дома, а был пойман ТЦК во дворе у собственного гаража.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Пленный рассказал, как дезертиры отрезали себе пальцы топором
1 января, 07:18
 
УкраинаКривой РогДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала