Пленный рассказал, как скрывался два года от ТЦК в Кривом Роге

ДОНЕЦК, 2 янв – РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Коновалов рассказал РИА Новости, как дезертировал из армии и два года скрывался от ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) в Кривом Роге, пока снова не был мобилизован.

"Вышел с позиции, дали якобы три дня съездить домой. Там недалеко. Тогда обратно за три дня можно было съездить. Под этим предлогом я поехал и не вернулся. До второй мобилизации плюс-минус два года", – сказал Коновалов.

Он добавил, что в течение двух лет практически не выходил из дома, а был пойман ТЦК во дворе у собственного гаража.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ , на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.