В Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковёр" в Пензенской области отменён, временный запрет на использование воздушного пространства снят, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T03:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
