Берлинские полицейские призвали запретить пиротехнику в Германии

БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Представитель профсоюза полиции Берлина Бенджамин Йендро на фоне беспорядков и нападений на правоохранителей в новогоднюю ночь в ряде немецких городов призвал запретить пиротехнику для жителей Германии.

Новогодняя ночь в Берлине и ряде других городов Германии обернулась беспорядками, включая нападения на полицейских, а также поджогами и пожарами с использованием пиротехники.

« "Нам нужен запрет на пиротехнику для частного использования… Иначе в следующем году мы снова будем говорить о серьезных беспорядках", - заявил Йендро в эфире радиостанции Rbb Inforadio.

Говоря о беспорядках в Берлине, Йендро отметил, что прошедшая новогодняя ночь хоть и оказалась спокойнее, чем в прошлом году, однако ситуация все еще далека от приемлемой.

"Мы не можем говорить о нормальной или мирной новогодней ночи", - сказал он.

В ночь с 31 декабря на 1 января было зарегистрировано множество нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием петард, "ракет" и других пиротехнических средств, напомнил Йендро.

"Это не должно становиться нормой", - подчеркнул он.

Представитель профсоюза также обратил внимание на то, что нарушители фактически не подвергаются серьезному наказанию.

« "Мы не способны обеспечить соблюдение закона", - констатировал Йендро.

В начале декабря профсоюз полиции Берлина инициировал петицию по запрету фейерверков на всей территории Германии. Согласно данным на сайте innn.it, на данный момент ее подписали более 3 миллионов человек.

В декабре на встрече в Бремене министры внутренних дел ФРГ и земель не пришли к единому мнению по поводу введения запрета на фейерверки в Германии.

Службы и полиция работали в Германии в ночь на 1 января в усиленном режиме. Так, в Берлине полиция задержала, по последним данным, 430 человек. При этом, как сообщила полиция Берлина, в общей сложности 35 правоохранителей пострадали, из них 22 от нападений с применением пиротехнических средств. Двое полицейских были госпитализированы. Стражи порядка подверглись нападениям с пиротехникой, в частности в ходе ежегодного шествия левых групп, проходившего в столице ФРГ под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме".

Также в берлинском районе Моабит около 50 человек атаковали петардами полицейскую машину. В дальнейшем число участников беспорядков выросло до 500 человек, при помощи пиротехнических средств они начали устраивать поджоги, сообщили в полиции. Разогнать толпу и потушить огонь полицейским удалось только после применения водомета.

Гамбурге , в частности, в районе Штайльсхоп, "большие группы людей" запускали фейерверки в сторону жилых домов и сотрудников правоохранительных органов, что потребовало оперативного вмешательства со стороны полиции, сообщал, в свою очередь, портал tagesschau.