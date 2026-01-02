Рейтинг@Mail.ru
Берлинские полицейские призвали запретить пиротехнику в Германии
02.01.2026
Берлинские полицейские призвали запретить пиротехнику в Германии
Берлинские полицейские призвали запретить пиротехнику в Германии
Берлинские полицейские призвали запретить пиротехнику в Германии
Представитель профсоюза полиции Берлина Бенджамин Йендро на фоне беспорядков и нападений на правоохранителей в новогоднюю ночь в ряде немецких городов призвал...
Берлинские полицейские призвали запретить пиротехнику в Германии

Профсоюз полиции Берлина призвал запретить пиротехнику в новогоднюю ночь

Сотрудники немецкой полиции
Сотрудники немецкой полиции
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники немецкой полиции. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Представитель профсоюза полиции Берлина Бенджамин Йендро на фоне беспорядков и нападений на правоохранителей в новогоднюю ночь в ряде немецких городов призвал запретить пиротехнику для жителей Германии.
Новогодняя ночь в Берлине и ряде других городов Германии обернулась беспорядками, включая нападения на полицейских, а также поджогами и пожарами с использованием пиротехники.
В новогоднюю ночь в Берлине задержали около 400 человек
1 января, 14:45
В новогоднюю ночь в Берлине задержали около 400 человек
1 января, 14:45
«

"Нам нужен запрет на пиротехнику для частного использования… Иначе в следующем году мы снова будем говорить о серьезных беспорядках", - заявил Йендро в эфире радиостанции Rbb Inforadio.

Говоря о беспорядках в Берлине, Йендро отметил, что прошедшая новогодняя ночь хоть и оказалась спокойнее, чем в прошлом году, однако ситуация все еще далека от приемлемой.
"Мы не можем говорить о нормальной или мирной новогодней ночи", - сказал он.
В ночь с 31 декабря на 1 января было зарегистрировано множество нападений на сотрудников правоохранительных органов с использованием петард, "ракет" и других пиротехнических средств, напомнил Йендро.
"Это не должно становиться нормой", - подчеркнул он.
В Берлине полицейских атаковали под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме"
1 января, 23:38
В Берлине полицейских атаковали под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме"
1 января, 23:38
Представитель профсоюза также обратил внимание на то, что нарушители фактически не подвергаются серьезному наказанию.
«
"Мы не способны обеспечить соблюдение закона", - констатировал Йендро.
В начале декабря профсоюз полиции Берлина инициировал петицию по запрету фейерверков на всей территории Германии. Согласно данным на сайте innn.it, на данный момент ее подписали более 3 миллионов человек.
В декабре на встрече в Бремене министры внутренних дел ФРГ и земель не пришли к единому мнению по поводу введения запрета на фейерверки в Германии.
Службы и полиция работали в Германии в ночь на 1 января в усиленном режиме. Так, в Берлине полиция задержала, по последним данным, 430 человек. При этом, как сообщила полиция Берлина, в общей сложности 35 правоохранителей пострадали, из них 22 от нападений с применением пиротехнических средств. Двое полицейских были госпитализированы. Стражи порядка подверглись нападениям с пиротехникой, в частности в ходе ежегодного шествия левых групп, проходившего в столице ФРГ под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме".
В Дрездене неизвестные в масках забросали камнями трамвай
1 января, 22:42
В Дрездене неизвестные в масках забросали камнями трамвай
1 января, 22:42
Также в берлинском районе Моабит около 50 человек атаковали петардами полицейскую машину. В дальнейшем число участников беспорядков выросло до 500 человек, при помощи пиротехнических средств они начали устраивать поджоги, сообщили в полиции. Разогнать толпу и потушить огонь полицейским удалось только после применения водомета.
В Гамбурге, в частности, в районе Штайльсхоп, "большие группы людей" запускали фейерверки в сторону жилых домов и сотрудников правоохранительных органов, что потребовало оперативного вмешательства со стороны полиции, сообщал, в свою очередь, портал tagesschau.
Празднование Нового года также переросло в поджоги и уличные беспорядки в Лейпциге. Как сообщала Leipziger Zeitung, неизвестные возводили на улицах в районе Конневиц баррикады из мусорных контейнеров и поджигали их с использованием петард. Полицейских забрасывали стеклянными бутылками и камнями.
В Германии два подростка погибли из-за самодельных фейерверков
1 января, 11:29
В Германии два подростка погибли из-за самодельных фейерверков
1 января, 11:29
 
В мире, Германия, Берлин (город), Бремен (земля)
 
 
