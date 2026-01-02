"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Европы

"Газпром" напомнил, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность. Компания в конце декабря предупреждала, что быстрое уменьшение запасов газа в подземных хранилищах ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов.