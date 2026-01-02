"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Европы

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на 31 декабря 2025 года было на 10,6 миллиарда кубометров меньше, чем год назад, их объем составил 63 миллиарда кубометров, обратил внимание "Газпром".
"В целом в ПХГ Европы на 31 декабря 2025 года находится 63 миллиардов кубометров газа, что на 10,6 миллиардов кубометров меньше, чем 31 декабря 2024 года", - заявила российская компания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
"Газпром" отметил, что в последний день 2025 года уровень запасов в ПХГ Нидерландов составил 48,8%.
"Газпром" напомнил, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность. Компания в конце декабря предупреждала, что быстрое уменьшение запасов газа в подземных хранилищах ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов.
