"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Европы
15:58 02.01.2026
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Европы
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Европы
Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на 31 декабря 2025 года было на 10,6 миллиарда кубометров меньше, чем год назад, их объем составил 63 миллиарда РИА Новости, 02.01.2026
экономика, европа, словакия, венгрия, газпром
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Европы

"Газпром": запасы газа в ПХГ Европы сократились на 10,6 миллиарда кубометров

ПХГ "Йемгум" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы на 31 декабря 2025 года было на 10,6 миллиарда кубометров меньше, чем год назад, их объем составил 63 миллиарда кубометров, обратил внимание "Газпром".
"В целом в ПХГ Европы на 31 декабря 2025 года находится 63 миллиардов кубометров газа, что на 10,6 миллиардов кубометров меньше, чем 31 декабря 2024 года", - заявила российская компания со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
"Газпром" отметил, что в последний день 2025 года уровень запасов в ПХГ Нидерландов составил 48,8%.
Менее 60% осталось в хранилищах Словакии и Венгрии - 59,6% и 59,5% соответственно. В прошлом сезоне отбора такой уровень был зафиксирован значительно позднее: в Словакии – только 1 февраля, в Венгрии – 20 января.
"Газпром" напомнил, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность. Компания в конце декабря предупреждала, что быстрое уменьшение запасов газа в подземных хранилищах ставит под угрозу надежное газоснабжение потребителей в период холодов.
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Газпром" рассказал о проблемах с запасами газа в Прибалтике
27 декабря 2025, 11:53
 
