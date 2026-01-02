Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/pensioner-2066011355.html
В Госдуме назвали федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год
В Госдуме назвали федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год - РИА Новости, 02.01.2026
В Госдуме назвали федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год
Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год составляет 16288 рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T02:47:00+03:00
2026-01-02T02:47:00+03:00
госдума рф
лдпр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg
https://ria.ru/20260101/yanvar-2065491146.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_3b51f27a716b8fd2071c745447de165d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, лдпр, новый год
Госдума РФ, ЛДПР, Новый год
В Госдуме назвали федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год

РИА Новости: прожиточный минимум пенсионера в 2026 году составит 16 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год составляет 16288 рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год составляет 16288 рублей", - сказал Панеш.
Депутат отметил, что регионы утверждают собственные значения, из них и следует, какая доплата назначается.
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Выплаты, пенсии, ЖКХ, ипотека. Что изменится с 1 января
Вчера, 08:00
 
Госдума РФЛДПРНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала