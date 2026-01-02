https://ria.ru/20260102/pensioner-2066011355.html
В Госдуме назвали федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год
Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год составляет 16288 рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР). РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T02:47:00+03:00
госдума рф
лдпр
новый год
Госдума РФ, ЛДПР, Новый год
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год составляет 16288 рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год составляет 16288 рублей", - сказал Панеш.
Депутат отметил, что регионы утверждают собственные значения, из них и следует, какая доплата назначается.