В Госдуме назвали федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год составляет 16288 рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

"Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2026 год составляет 16288 рублей", - сказал Панеш.

Депутат отметил, что регионы утверждают собственные значения, из них и следует, какая доплата назначается.