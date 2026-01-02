Названа отрасль, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование, следует из данных статистики, которые проанализировало РИА Новости.

Так, в октябре средние доходы в перестраховании составили 439,6 тысячи рублей.

В пятерку с самыми высокими средними зарплатами в октябре также вошли работники холдингов (322,4 тысячи рублей), управляющие фондами (257,8 тысячи рублей), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (256 тысяч рублей) и рыболовы (251,9 тысячи рублей).

В топ-10 также вошли издатели программного обеспечения, которые в среднем зарабатывали 244 тысячи рублей, и разработчики программного обеспечения — 223,5 тысячи. Занятые в добыче газа получали 223,1 тысячи рублей, в пассажирских воздушных перевозках — 221 тысячу, а в некоторых финансовых посреднических компаниях — 213,9 тысячи.