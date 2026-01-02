Рейтинг@Mail.ru
Названа отрасль, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей - РИА Новости, 02.01.2026
09:16 02.01.2026 (обновлено: 17:51 02.01.2026)
Названа отрасль, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей
Названа отрасль, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей
Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование, следует из данных статистики, которые... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T09:16:00+03:00
2026-01-02T17:51:00+03:00
экономика
Экономика
Названа отрасль, где средняя зарплата превысила 400 тысяч рублей

РИА Новости: средняя зарплата в сфере перестрахования превысила 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Единственной отраслью в России, где средняя зарплата превысила в октябре 400 тысяч рублей, стало перестрахование, следует из данных статистики, которые проанализировало РИА Новости.
Так, в октябре средние доходы в перестраховании составили 439,6 тысячи рублей.
В пятерку с самыми высокими средними зарплатами в октябре также вошли работники холдингов (322,4 тысячи рублей), управляющие фондами (257,8 тысячи рублей), сотрудники негосударственных пенсионных фондов (256 тысяч рублей) и рыболовы (251,9 тысячи рублей).
В топ-10 также вошли издатели программного обеспечения, которые в среднем зарабатывали 244 тысячи рублей, и разработчики программного обеспечения — 223,5 тысячи. Занятые в добыче газа получали 223,1 тысячи рублей, в пассажирских воздушных перевозках — 221 тысячу, а в некоторых финансовых посреднических компаниях — 213,9 тысячи.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
