Транскавказскую магистраль открыли для легковых автомобилей

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" разрешено движение для легкового автотранспорта на участке населенного пункта Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18.00 2 января 2026 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении.