Транскавказскую магистраль открыли для легковых автомобилей

ПЯТИГОРСК, 2 янв – РИА Новости. Движение легкового транспорта открыто на приграничном участке Транскавказской автомагистрали (ТрансКАМ) в Северной Осетии, сообщает республиканский главк МЧС России.
"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" разрешено движение для легкового автотранспорта на участке населенного пункта Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18.00 2 января 2026 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении.
Региональный главк МЧС РФ сообщал 31 декабря, что транскавказская магистраль закрыта для всех видов транспорта в Ставропольском крае до особого распоряжения из-за непогоды.
Транскавказская автомагистраль Алагир - Цхинвал является единственной автомобильной дорогой, соединяющей Россию с Южной Осетией. Дорога была официально принята в эксплуатацию в конце 1986 года. На всем своем протяжении ТрансКАМ проходит по десяти ущельям, а до границы с Южной Осетией пересекает четыре хребта — Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный Кавказский. Трасса регулярно подвергается ударам стихии: в межсезонье наибольшую опасность представляют сели и камнепады, зимой - снежные лавины. Наиболее сложным считается 28-километровый участок от поселка Бурон до северного портала Рокского тоннеля - здесь расположено более 230 лавинных очагов, из которых свыше 170 угрожают автотранспорту и могут создавать лавинные завалы на дороге.